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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 10:55

Сборная 2021 года. Версия L'Equipe: без Месси и Криштиану Роналду

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Сборная 2021 года. Версия L'Equipe: без Месси и Криштиану Роналду

Французское издание L'Equipe опубликовало свою версию символической сборной по итогам 2021 года.

Обращает внимание отсутствие в списке лучших Лионеля Месси, получившего "Золотой мяч", и Криштиану Роналду.

Вратарь: Эдуар Менди (Челси).

Защитники: Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ), Тео Эрнандес (Милан).

Полузащитники: Нголо Канте, Жоржиньо (оба – Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).


Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал).

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