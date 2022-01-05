Сборная 2021 года. Версия L'Equipe: без Месси и Криштиану Роналду
Французское издание L'Equipe опубликовало свою версию символической сборной по итогам 2021 года.
Обращает внимание отсутствие в списке лучших Лионеля Месси, получившего "Золотой мяч", и Криштиану Роналду.
Вратарь: Эдуар Менди (Челси).
Защитники: Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ), Тео Эрнандес (Милан).
Полузащитники: Нголо Канте, Жоржиньо (оба – Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал).
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