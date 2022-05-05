Родриго спас "Реал". Бензема забил победный гол. Рекорд Карло Анчелотти

В финале Лиги чемпионов встретятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал". "Королевский клуб" в дополнительное время победил "Манчестер Сити" 3:1.

Первая игра завершилась победой "горожан" 4:3.

Карло Анчелотти стал первым тренером, который пять раз выводил свои команды в финал Лиги чемпионов.

На 90-й минуте гости вели в счете 1:0. Родриго забил два мяча и перевел матч в овертайм. В овертайме решающий гол забил Карим Бензема.

На 73-й минуте Рияд Махрез ударом в ближний угол открыл счет 0:1.

На 90-й минуте Бензема прострелил. Родриго сравнял счет 1:1. Через минуту Родриго оформил дубль и перевел матч в дополнительное время 2:1. На 95-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти 3:1.