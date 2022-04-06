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NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 10:24

Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место

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Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место

В Париже завершился этап Мировой серии по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медали и заняли четвертое место в медальном зачете.

Израильтянки лидеры по количеству медалей (6).

Победили испанки, завоевавшие пять золотых медалей.

На втором месте сборная США (3 + 2 + 0), на третьем - (2 + 0 + 2).


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Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Состав сборной Израиля

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