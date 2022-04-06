Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место
В Париже завершился этап Мировой серии по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медали и заняли четвертое место в медальном зачете.
Израильтянки лидеры по количеству медалей (6).
Победили испанки, завоевавшие пять золотых медалей.
На втором месте сборная США (3 + 2 + 0), на третьем - (2 + 0 + 2).
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