Умер известный фигурист, олимпийский призер
6 апреля на 87-м году жизни умер известный чехословацкий фигурист (одиночное катание) Кароль Дивин, сообщает olympijskytym.cz.
Кароль Дивин - серебряный призер олимпиады 1960 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, 11-кратный чемпион Чехословакии.
После завершения спортивной карьеры работал тренером в Канаде.
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