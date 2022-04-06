Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 17:35

Умер известный фигурист, олимпийский призер

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кароль Дивин. Олимпиада 1960 года

6 апреля на 87-м году жизни умер известный чехословацкий фигурист (одиночное катание) Кароль Дивин, сообщает olympijskytym.cz.

Кароль Дивин - серебряный призер олимпиады 1960 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, 11-кратный чемпион Чехословакии.

После завершения спортивной карьеры работал тренером в Канаде.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 апреля 2022
Умер известный футболист, призер чемпионата мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 ноября 2020
Фигурное катание. Умер легендарный советский тренер Игорь Москвин
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 марта 2020
30-летний фигурист, участник трех олимпиад, умер от сердечного приступа
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 февраля 2020
В Китае умер 29-летний украинский фигурист

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:25 Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
18:04 Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира
17:35 Умер известный фигурист, олимпийский призер
11:32 Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф
11:00 Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций
10:41 Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со
10:24 Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место
09:53 Умер известный футболист, призер чемпионата мира
09:22 Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
08:54 Определились все неудачники регулярного сезона НБА
Загрузка...