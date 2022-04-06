Умер известный футболист, призер чемпионата мира
На 85-м году жизни умер известный португальский футбольный вратарь Жоаким Карвалью, сообщают португальские СМИ.
Большую часть карьеры он защищал ворота лиссабонского "Спортинга" (трехкратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии 1963 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1964 года).
Также Жоаким Карвалью защищал ворота команд "Лусо Барейро" и "Атлетико" (Лиссабон).
В составе сборной Португалии он бронзовый призер чемпионата мира 1966 года (провел один матч - против сборной Венгрии. В остальных играх ворота португальцев защищал голкипер "Белененсеша" Жозе Перейра).
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