Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить Россию из всех международных спортивных федераций, сообщают польские СМИ, и твиттер Министерства спорта и туризма Польши.

"Несколько недель назад мы провели совещание, в котором принимали участие 37 министров спорта европейских стран. Целью совещания было максимально ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Сегодня я считаю, что нам нужно идти дальше.

Мы выступаем за исключение россиян до завершения мирного процесса (а значит, и получения Украиной компенсаций) из всех международных спортивных федераций, начиная с МОК.

Не секрет, что Российская федерация в последние годы проводит чрезвычайно агрессивную дипломатическую политику, суть которой - покупка мест в советах ключевых спортивных федераций. Их кандидатов всегда поддерживали спонсоры с крупным капиталом. Исключение российского капитала из мирового спорта должно произойти сейчас", - сказал министр.