Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 11:00

Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта призвал исключить Россию из всех международных спортивных федераций, сообщают польские СМИ, и твиттер Министерства спорта и туризма Польши.

"Несколько недель назад мы провели совещание, в котором принимали участие 37 министров спорта европейских стран. Целью совещания было максимально ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Сегодня я считаю, что нам нужно идти дальше.

Мы выступаем за исключение россиян до завершения мирного процесса (а значит, и получения Украиной компенсаций) из всех международных спортивных федераций, начиная с МОК.


Не секрет, что Российская федерация в последние годы проводит чрезвычайно агрессивную дипломатическую политику, суть которой - покупка мест в советах ключевых спортивных федераций. Их кандидатов всегда поддерживали спонсоры с крупным капиталом. Исключение российского капитала из мирового спорта должно произойти сейчас", - сказал министр.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 марта 2022
Конгресс ФИФА приостановил членство Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопрос о России не рассматривался
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 марта 2022
Российские клубы исключены из Евролиги
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 марта 2022
Теннис: cборные России и Беларуси исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джинн Кинг
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 февраля 2022
ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:25 Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
18:04 Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира
17:35 Умер известный фигурист, олимпийский призер
11:32 Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф
11:00 Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций
10:41 Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со
10:24 Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место
09:53 Умер известный футболист, призер чемпионата мира
09:22 Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
08:54 Определились все неудачники регулярного сезона НБА
Загрузка...