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NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 11:32

Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф

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Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф

Неожиданностью регулярного чемпионата НБА стал вылет "Лос-Анджелес Лейкерс". Эта команда заняла 11-е место в Западной конференции, пропустив в плэй-инн "Сан-Антонио Сперз".

Четырехкратный чемпион НБА легендарный Леброн Джеймс в четвертый раз не попадает в плэй-офф, сообщает официальный сайт НБА.

Ранее он не выходил в плэй-офф по итогам сезонов 2003-04, 2004-05 и 2018-19 годов.

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