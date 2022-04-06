Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф

Неожиданностью регулярного чемпионата НБА стал вылет "Лос-Анджелес Лейкерс". Эта команда заняла 11-е место в Западной конференции, пропустив в плэй-инн "Сан-Антонио Сперз".

Четырехкратный чемпион НБА легендарный Леброн Джеймс в четвертый раз не попадает в плэй-офф, сообщает официальный сайт НБА.

Ранее он не выходил в плэй-офф по итогам сезонов 2003-04, 2004-05 и 2018-19 годов.