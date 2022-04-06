Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф
Неожиданностью регулярного чемпионата НБА стал вылет "Лос-Анджелес Лейкерс". Эта команда заняла 11-е место в Западной конференции, пропустив в плэй-инн "Сан-Антонио Сперз".
Четырехкратный чемпион НБА легендарный Леброн Джеймс в четвертый раз не попадает в плэй-офф, сообщает официальный сайт НБА.
Ранее он не выходил в плэй-офф по итогам сезонов 2003-04, 2004-05 и 2018-19 годов.
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