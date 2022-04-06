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NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 00:02

Лига чемпионов. Победили "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

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Лига чемпионов. Победили "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" одолел "Атлетико" 1:0. "Ливерпуль" в гостях победил "Бенфику" 3:1.

Манчестер Сити (Англия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:0

Победный гол на 70-й минуте забил Кевин де Брюйне.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Ливерпуль (Англия) 1:3


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