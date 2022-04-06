Лига чемпионов. "Ливерпуль" уверенно победил в Лиссабоне

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" в гостях уверенно победил лиссабонскую "Бенфику" 3:1.

"Красные" считались в этой паре явным фаворитом, что и доказали в первом тайме, который выиграли 2:0.

В начале второго тайма "орлы" сократили отставание, но противостоять на равных грозным гостям они не смогли.

На 17-й минуте после подачи углового Ибрагима Конате ударом головой открыл счет 0:1. На 34-й минуте хозяева потеряли мяч в центре поля. Длинная передача в штрафную. Диас головой скинул мяч. Садио Мане забил 0:2.

На 49-й минуте хозяева провели скоростную атаку. Конате ошибся, пытаясь прервать прострел Рафаэля Сильвы. Дарвин Нуньес отправил мяч в сетку 1:2.

На 87-й минуте Луис Диас вышел один на один, обыграл вратаря и пробил по пустым воротам 1:3.