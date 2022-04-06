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NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 07:32

Лига чемпионов. Команда Гвардиолы взломала оборону "Атлетико"

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Лига чемпионов. Команда Гвардиолы взломала оборону "Атлетико"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил мадридский "Атлетико" 1:0.

До матча Хосеп Гвардиола сказал, что его команда умеет играть против соперника, делающего ставку на оборону.

"Горожане" владели большим преимуществом (67% владения мячом, 15:2 по ударам, 9:0 по угловым). При этом соперники нанесли по 2 точных удара.

Для хозяев матч получился тяжелым. "Атлетико" известен умением играть от обороны. В Манчестере "индейцы" оборонялись всей командой. В первом тайме опасных моментов вообще не было.


На 55-й минуте был создан первый опасный момент. Кевин де Брюйне опасно исполнил штрафной. Облак мяч парировал. На 63-й минуте после углового Ляпорт пробил чуть выше ворот мадридцев.

На 70-й минуте прошла атака через центр. Несмотря на насыщенную оборону, Кевин де Брюйне выскочил один на один и отправил мяч в нижний угол 1:0.

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