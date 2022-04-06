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NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 08:35

Дени Авдия набрал 17 очков. Леброн Джеймс не сыграет в плэй-инн

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Дени Авдия набрал 17 очков. Леброн Джеймс не сыграет в плэй-инн

Определились все участники второго этапа чемпионата НБА (плэй-инн и плэй-офф). Неожиданностью стал вылет "Лейкерс". Леброн Джеймс не сыграет в плэй-офф.

Индиана Пэйсерз - Филадельфия Сиксерз 122:131

Лидер "Фииладельфии" Джоэль Эмбиид набрал 45 очков и сделал 13 подборов.

Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерз 120:115


Бруклин Нетс - Хьюстон Рокитс 118:105

Лидер "Бруклина" Кайри Ирвинг набрал 42 очка.

Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 144:115

Последнюю четверть хозяева выиграли 42:18.

Торонто Рэпторз - Атланта Хоукс 118:108

Чикаго Булз - Милуоки Бакс 106:127

Лидер "Чикаго" Демар Дерозан набрал 40 очков.

Мминнесота Тимбервулвз - Вашингтон Визардс 114:132

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия провел на площадке 35 минут 39 секунд (17 + 8 подборов + 5 передач + 1 перехват).

Оклахома-Сити Тендер - Портленд Трэйл Блэйзерс 98:94

Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперз 97:116

"Шпоры" вышли в плэй-инн.

Юта Джаз - Мемфис Гризлиз 121:116 (овертайм)

Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанз 109:123


Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс 121:110

Поражение оставило "Лейкерс" за бортом плэй-инн.

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