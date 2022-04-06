Дени Авдия набрал 17 очков. Леброн Джеймс не сыграет в плэй-инн
Определились все участники второго этапа чемпионата НБА (плэй-инн и плэй-офф). Неожиданностью стал вылет "Лейкерс". Леброн Джеймс не сыграет в плэй-офф.
Индиана Пэйсерз - Филадельфия Сиксерз 122:131
Лидер "Фииладельфии" Джоэль Эмбиид набрал 45 очков и сделал 13 подборов.
Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерз 120:115
Бруклин Нетс - Хьюстон Рокитс 118:105
Лидер "Бруклина" Кайри Ирвинг набрал 42 очка.
Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 144:115
Последнюю четверть хозяева выиграли 42:18.
Торонто Рэпторз - Атланта Хоукс 118:108
Чикаго Булз - Милуоки Бакс 106:127
Лидер "Чикаго" Демар Дерозан набрал 40 очков.
Мминнесота Тимбервулвз - Вашингтон Визардс 114:132
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия провел на площадке 35 минут 39 секунд (17 + 8 подборов + 5 передач + 1 перехват).
Оклахома-Сити Тендер - Портленд Трэйл Блэйзерс 98:94
Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперз 97:116
"Шпоры" вышли в плэй-инн.
Юта Джаз - Мемфис Гризлиз 121:116 (овертайм)
Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанз 109:123
Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс 121:110
Поражение оставило "Лейкерс" за бортом плэй-инн.
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