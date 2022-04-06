Определились все неудачники регулярного сезона НБА

Скоро завершается регулярный чемпионат НБА и определились все команды, не попавшие во второй этап.

В Восточной конференции картина полностью ясна. В плэй-офф сыграют: "Майами Хит", "Бостон Селтикс", "Милуоки Бакс", "Филадельфия Сиксерз", "Торонто Рэпторз", "Чикаго Булз".

В плэй-инн сыграют: "Кливленд Кавальерз", "Бруклин Нетс", "Атланта Хоукс", "Шарлотт Хорнетс".

Выбыли из борьбы "Вашингтон Визардс", "Нью-Йорк Никс", "Индиана Пейсерз", "Детройт Пистонз" и "Орландо Мэджик".

Оставшиеся матчи имеют турнирное значение, так как могут повлиять на распределение мест, а значит на сетку второго этапа.

В Западной конференции еще не все ясно.

В плэй-офф вышли пять команд "Финикс санз", "Мемфис Гризлиз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Даллас Меверикс", "Юта Джаз".

За последнее место в плэй-офф (минуя плэй-инн) ведут борьбу "Денвер Наггетс" и "Миннесота Тимбервулвз".

В плэй-инн сыграют "Лос-Анджелес Клипперс", "Нью-Орлеан Пеликанз" и "Сан-Антонио Сперз".

Выбыли из борьбы "Лос-Анджелес Лейкерс", "Сакраменто Кингз", "Портленд Трйэл Блэйзерс", "Оклахома-Сити Тендер" и "Хьюстон Рокитс".