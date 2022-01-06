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NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 08:37

Полуфинал Кубка Лиги. "Челси" победил "Тоттенхэм"

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Кай Хаверц открывает счет

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги "Челси" победил "Тоттенхэм" 2:0. Ответная игра состоится 12 января.

Во втором полуфинале встречаются "Ливерпуль" и "Арсенал".

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта (Вейл, 90), Сарр, Жоржиньо, Сауль (Ковачич, 74), Маунт (Лофтус-Чик, 74), Зиеш (Пулишич, 80), Хаверц (Вернер, 46), Лукаку

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Ндомбеле, 46), Санчес, Эмерсон Роял, Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ло Сельсо, 79), Кейн, Лукас Моура (Хиль, 80)


"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством Антонио Конте. "Челси" забил два мяча в первом тайме, и лучше действовал после перерыва. Несколько голевых моментов не реализовал Вернер.

На пятой минуте грубо ошиблись гости. Алонсо перехватил мяч на чужой половине поля. Передача в штрафную. Хаверц открыл счет 1:0. На 34-й минуте хозяева подали штрафной с фланга. Танганга головой выбивал мяч из своей вратарской. Мяч попал в плечо Бену Дэвису и оказался в сетке 2:0.

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