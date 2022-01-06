Кубок Испании. "Барселона" и "Реал" победили
"Барселона" и мадридский "Реал" вышли в 1/8 финала Кубка Испании, одержав гостевые победы над клубами третьего дивизиона.
Каталонцы в гостях обыграли "Линарес" 2:1. Счет в первом тайме открыл Уго Диаз. "Гранатовые" ответили двумя голами после перерыва. Отличились Дембеле и Ферран Ютгла.
"Королевский клуб" победил "Алкояно" 3:1. У хозяев отличился Дани Вега, бывший форвард молодежной команды "Сельты". В составе "Реала" голы забили Милитау и Асенсио. Автоголом отметился бывший голкипер "Гранады" и "Сельты" Хосе Хуан.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Сборная 2021 года. Версия L'Equipe: без Месси и Криштиану Роналду
Сборная 2021 года. Версия L'Equipe: без Месси и Криштиану Роналду