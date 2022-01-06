Кубок Испании. "Барселона" и "Реал" победили

"Барселона" и мадридский "Реал" вышли в 1/8 финала Кубка Испании, одержав гостевые победы над клубами третьего дивизиона.

Каталонцы в гостях обыграли "Линарес" 2:1. Счет в первом тайме открыл Уго Диаз. "Гранатовые" ответили двумя голами после перерыва. Отличились Дембеле и Ферран Ютгла.

"Королевский клуб" победил "Алкояно" 3:1. У хозяев отличился Дани Вега, бывший форвард молодежной команды "Сельты". В составе "Реала" голы забили Милитау и Асенсио. Автоголом отметился бывший голкипер "Гранады" и "Сельты" Хосе Хуан.