Закончился групповой этап Лиги чемпионов. "Апоэль" победил в многострадальном матче
Завершился групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. Накануне началась квалификация плэй-офф, а сегодня был сыгран последний матч первого этапа.
Матч "Манреса" - "Апоэль" (Иерусалим) несколько раз переносился.
Израильский клуб победил в дополнительное время 90:85. "Апоэль" занял второе место в группе и сыграет в квалификации следующего этапа.
Следующий соперник "красных" - украинский клуб "Прометей" (Слобожанское).
Основное время матча завершилось вничью 78:78. Лучшим игроком встречи стал нигерийский форвард "Апоэля" Сулейман Браймо (23 + 6 подборов).
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