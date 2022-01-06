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NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 15:59

Закончился групповой этап Лиги чемпионов. "Апоэль" победил в многострадальном матче

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Закончился групповой этап Лиги чемпионов. "Апоэль" победил в многострадальном матче

Завершился групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. Накануне началась квалификация плэй-офф, а сегодня был сыгран последний матч первого этапа.

Матч "Манреса" - "Апоэль" (Иерусалим) несколько раз переносился.

Израильский клуб победил в дополнительное время 90:85. "Апоэль" занял второе место в группе и сыграет в квалификации следующего этапа.

Следующий соперник "красных" - украинский клуб "Прометей" (Слобожанское).


Основное время матча завершилось вничью 78:78. Лучшим игроком встречи стал нигерийский форвард "Апоэля" Сулейман Браймо (23 + 6 подборов).

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