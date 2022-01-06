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NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 10:03

Победный гол Михеева. Возвращение "Питтсбурга"

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Питтсбург - Сент- Луис. Сидней Кросби сравнивает счет 3:3

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игра "Ванкувер" - "Айлендерс" перенесена. "Торонто" победил "Эдмонтон" 4:2, "Питтсбург" - "Сент-Луис" 5:3.

Торонито Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз 4:2

На 52-й минуте была ничья 2:2. Победную шайбу забросил Илья Михеев. За 15 секунд до финальной сирены Александр Керфут поразил пустые ворота.

Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз 5:3


Гости вели в счете 2:0 и 3:1. После второго периода 3:2.

На 53-й минуте в течение 12 секунд хозяева забросили две шайбы.

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