Победный гол Михеева. Возвращение "Питтсбурга"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игра "Ванкувер" - "Айлендерс" перенесена. "Торонто" победил "Эдмонтон" 4:2, "Питтсбург" - "Сент-Луис" 5:3.
Торонито Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз 4:2
На 52-й минуте была ничья 2:2. Победную шайбу забросил Илья Михеев. За 15 секунд до финальной сирены Александр Керфут поразил пустые ворота.
Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз 5:3
Гости вели в счете 2:0 и 3:1. После второго периода 3:2.
На 53-й минуте в течение 12 секунд хозяева забросили две шайбы.
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