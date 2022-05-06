Скандал с неправильной регистрацией игрока. Чилийцы просят у ФИФА место Эквадора на чемпионате мира

Федерация футбола Чили направила в ФИФА официальное письмо, в котором просит лишить сборную Эквадора права выступить в финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает El Pais.

В жалобе, поданной юристами Национальной ассоциации профессионального футбола Чили (ANFP), что правый защитник "Барселоны" (Гуаякиль) Байрон Кастильо был неправильно зарегистрирован. То есть эквадорцев обвинили в подаче фальшивых документов.

Чилийцы считают, что футболист родился не в Плайас, Эквадор, как указано в его свидетельстве о рождении, а Колумбии.

На этом основании чилийцы требуют снять со сборной Эквадора 14 очков (столько команда Эквадора набрала в матчах с участием Кастильо.

Федерация футбола Эквадора ответила, что "Байрон Кастильо является законным гражданином Эквадора как в гражданском плане, так и в спортивном".

Чилийцы заняли седьмое место, и в случае дисквалификации сборной Эквадора на чемпионат мира не попадут. Но если эквадорцам будет зачтено техническое поражение в матчах со сборной Чили (0:0 и 2:0 в пользу сборной Эквадора), то чилийцы смогут претендовать на участие в чемпионате мира.