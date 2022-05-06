Лига Европы. "Айнтрахт" победил "Вест Хэм" и вышел в финал

В ответном полуфинальном матче "Айнтрахт" (Франкфурт) победил 1:0 "Вест Хэм" и вышел в финал Лиги Европы.

В Лондоне "орлы" победили 2:1.

"Молотобойцы" большую часть матча играли в меньшинстве. На 17-й минуте Хауге выходил один на один. Аарон Кресуэлл его сбил. После просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку.

На 26-й минуте Кнауфф прорвался по флангу и прострелил. Рафаэль Борре сходу отправил мяч в дальний угол 1:0.

Перед самым перерывом гости едва не отыгрались. После удара Зума Ндика вынес мяч "с ленточки".

На 79-й минуте был удален наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес.

На 90-й минуте гости могли сравнять счет. После удара головой Соучека мяч пролетел рядом со штангой.