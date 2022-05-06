Лига Европы. "Айнтрахт" победил "Вест Хэм" и вышел в финал
В ответном полуфинальном матче "Айнтрахт" (Франкфурт) победил 1:0 "Вест Хэм" и вышел в финал Лиги Европы.
В Лондоне "орлы" победили 2:1.
"Молотобойцы" большую часть матча играли в меньшинстве. На 17-й минуте Хауге выходил один на один. Аарон Кресуэлл его сбил. После просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку.
На 26-й минуте Кнауфф прорвался по флангу и прострелил. Рафаэль Борре сходу отправил мяч в дальний угол 1:0.
Перед самым перерывом гости едва не отыгрались. После удара Зума Ндика вынес мяч "с ленточки".
На 79-й минуте был удален наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес.
На 90-й минуте гости могли сравнять счет. После удара головой Соучека мяч пролетел рядом со штангой.
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