Вратарь сборной Израиля не пропустил. "Фейенорд" вышел в финал Лиги конференций

"Фейенорд" вышел в финал Лиги конференций, сыграв в ответном полуфинальном матче вничью 0:0 с "Марселем". В первом матче голландцы победили 3:2.

Ворота команды из Роттердама защищал голкипер сборной Израиля Офир Марсиано.

"Фейенорд" будет играть в финале еврокубков впервые с 2002 года. Он трижды играл в решающих матчах (один раз - Кубка европейских чемпионов, дважды - Кубка УЕФА) и во всех победил.

Первый опасный момент хозяева создали на 21-й минуте. Димитри Пайет закрутил мяч в дальнюю "девятку" - немного неточно. На 34-й минуте Аркадиуш Милик пробил головой. Марсиано мяч поймал.

Гости ответили опасной атакой перед самым перерывом. После удара Сенеси мяч попал в защитника "Марселя" и пролетел рядом со штангой. На 70-й минуте Эурснес пробил с линии штрафной - немного выше.