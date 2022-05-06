Лига Европы. "Глазго Рейнджерс" сенсационно выходит в финал

"Глазго Рейнджерс" вышел в финал Лиги Европы, победив в ответном полуфинальном матче "Лейпциг" 3:1.

В первой встрече "быки" победили 1:0.

Отметим, что немецкий клуб считался явным фаворитом данного противостояния.

На 18-й минуите следует длинный пас вперед. Камара поборолся с двумя защитниками и скинул мяч Кенту, который прорвался по флангу и навесил на дальнюю штангу. Джеймс Тавернье открыл счет 1:0.

На 24-й минуте хозяева перехватили мяч у чужой штрафной. Бывший полузащитник молодежного состава "Арсенала" Глен Камара метров с 20 пробил точно в нижний угол 2:0.

На 70-й минуте Лайнер вышел один на один. Макгрегор мяч парировал. Через минуту Анхелиньо навесил. Нкунку в касание отправил мяч под перекладину 2:1.

На 81-й минуте Кент с фланга закрутил мяч в дальний угол. Вратарь "Лейпцига" не дотянулся, но Гвардиол вынес мяч "с ленточки". Джон Лундстрэм добил мяч в сетку 3:1.