Еврокубки. Жозе Моуриньо установил рекорд
Жозе Моуриньо установил рекорд - стал первым тренером, выводившим команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В финал Лиги чемпионов он выходил с "Порту" и "Интером", Кубка УЕФА - с "Порту", Лиги Европы - с "Манчестер Юнайтед", Лиги конференций - с "Ромой".
В финале Лиги конференций "Рома" сыграет с "Фейенордом".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
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Израильский вратарь помог "Фейенорду" выйти в финал Лиги конференций
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Лига Европы. В финале сыграют "Айнтрахт" и "Глазго Рейнджерс"
Лига Европы. В финале сыграют "Айнтрахт" и "Глазго Рейнджерс"
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 мая 2022
Родриго спас "Реал". Бензема забил победный гол. Рекорд Карло Анчелотти
Родриго спас "Реал". Бензема забил победный гол. Рекорд Карло Анчелотти
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Дортмундская "Боруссия" проведет в Тель-Авиве товарищеский матч против "Маккаби" (Нетания)
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