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NEWSru.co.il :: Спорт6 мая 2022 г., 07:11

Еврокубки. Жозе Моуриньо установил рекорд

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Еврокубки. Жозе Моуриньо установил рекорд

Жозе Моуриньо установил рекорд - стал первым тренером, выводившим команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В финал Лиги чемпионов он выходил с "Порту" и "Интером", Кубка УЕФА - с "Порту", Лиги Европы - с "Манчестер Юнайтед", Лиги конференций - с "Ромой".

В финале Лиги конференций "Рома" сыграет с "Фейенордом".

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