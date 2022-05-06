Дор Перец отыграл 63 минуты. "Салернитана" выбралась из зоны вылета
В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии "Салерниатан" победила "Венецию" 2:1.
Команда Давиде Николы одержала четвертую победу в последних пяти матчах и выбралась из зоны вылета.
Венецианцы занимают последнее место.
Израильский полузащитник "Венеции" Дор Перец вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.
На 7-й минуте арендованный у "Сампдории" Федерико Бонаццоли реализовал пенальти 1:0.
На 58-й минуте после навеса Чеккарони пробил головой. Вратарь парировал. Тома Анри сравнял счет 1:1.
На 67-й минуте Симоне Верди (арендованный у "Торино") забил победный гол 2:1.
На 89-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Эльхан Ампаду.
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