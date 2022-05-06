Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт6 мая 2022 г., 11:35

Дор Перец отыграл 63 минуты. "Салернитана" выбралась из зоны вылета

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дор Перец отыграл 63 минуты. "Салернитана" выбралась из зоны вылета

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии "Салерниатан" победила "Венецию" 2:1.

Команда Давиде Николы одержала четвертую победу в последних пяти матчах и выбралась из зоны вылета.

Венецианцы занимают последнее место.

Израильский полузащитник "Венеции" Дор Перец вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

На 7-й минуте арендованный у "Сампдории" Федерико Бонаццоли реализовал пенальти 1:0.


На 58-й минуте после навеса Чеккарони пробил головой. Вратарь парировал. Тома Анри сравнял счет 1:1.

На 67-й минуте Симоне Верди (арендованный у "Торино") забил победный гол 2:1.

На 89-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Эльхан Ампаду.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
Вратарь сборной Израиля не пропустил. "Фейенорд" вышел в финал Лиги конференций
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
Впервые в 21 веке "Рома" вышла в финал еврокубка
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
Лига Европы. "Глазго Рейнджерс" сенсационно выходит в финал
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
Лига Европы. "Айнтрахт" победил "Вест Хэм" и вышел в финал

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 Скандал с неправильной регистрацией игрока. Чилийцы просят у ФИФА место Эквадора на чемпионате мира
11:35 Дор Перец отыграл 63 минуты. "Салернитана" выбралась из зоны вылета
10:59 В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике
10:47 Вратарь сборной Израиля не пропустил. "Фейенорд" вышел в финал Лиги конференций
10:17 Впервые в 21 веке "Рома" вышла в финал еврокубка
09:44 От коронавируса умер известный финский хоккеист
08:47 Лига Европы. "Глазго Рейнджерс" сенсационно выходит в финал
08:03 Лига Европы. "Айнтрахт" победил "Вест Хэм" и вышел в финал
07:39 Умер известный футболист, участник чемпионата мира
07:11 Еврокубки. Жозе Моуриньо установил рекорд
Загрузка...