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NEWSru.co.il :: Спорт6 мая 2022 г., 21:19

"Апоэль" (Холон) проиграл в полуфинале Лиги чемпионов

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"Апоэль" (Холон) проиграл в полуфинале Лиги чемпионов

Первым финалистом Лиги чемпионов ФИБА стал испанский клуб "Тенерифе", победивший холонский "Апоэль" 78:71.

Во втором полуфинале встречаются "Людвигсбург" и "Манреса".

Начало матча было провалом израильтян. 7:0 и 20:13 после 10 минут.

После 20 - 42:33, 30 - 59:51.

На восьмой минуте последней четверти "Апоэль" сократил отставание до 3 очков.


Самым результативным игроком матча стал защитник "Апоэля" Джо Рэгланд (22 + 3 подбора + 5 передач).

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