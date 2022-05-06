"Апоэль" (Холон) проиграл в полуфинале Лиги чемпионов
Первым финалистом Лиги чемпионов ФИБА стал испанский клуб "Тенерифе", победивший холонский "Апоэль" 78:71.
Во втором полуфинале встречаются "Людвигсбург" и "Манреса".
Начало матча было провалом израильтян. 7:0 и 20:13 после 10 минут.
После 20 - 42:33, 30 - 59:51.
На восьмой минуте последней четверти "Апоэль" сократил отставание до 3 очков.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Апоэля" Джо Рэгланд (22 + 3 подбора + 5 передач).
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