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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 22:02

Лига Европы. Великолепный гол Муриэля. Силва не реализовал пенальти

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Лейпциг - Аталанта 1:1

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Лейпциг" сыграл вничью с "Аталантой" 1:1.

В первой половине получше смотрелись гости. Команды выдали яркий матч - 30 ударов на двоих (9 точных).

На 17-й минуте Луис Муриэль сместился с фланга в штрафную и нанес великолепный удар в дальнюю "девятку" 0:1.

На 58-й минуте "Лейпциг" не реализовал пенальти. Муссо парировал мяч после удара Андре Силвы. Через минуту хозяева отыгрались. Счет сравнял Вилмош Орбан 1:1.


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