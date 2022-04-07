Лига Европы. Великолепный гол Муриэля. Силва не реализовал пенальти
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Лейпциг" сыграл вничью с "Аталантой" 1:1.
В первой половине получше смотрелись гости. Команды выдали яркий матч - 30 ударов на двоих (9 точных).
На 17-й минуте Луис Муриэль сместился с фланга в штрафную и нанес великолепный удар в дальнюю "девятку" 0:1.
На 58-й минуте "Лейпциг" не реализовал пенальти. Муссо парировал мяч после удара Андре Силвы. Через минуту хозяева отыгрались. Счет сравнял Вилмош Орбан 1:1.
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