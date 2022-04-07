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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 08:10

Чемпионат Германии. Грубая ошибка вратаря привела к поражению "Майнца".

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Чемпионат Германии. Грубая ошибка вратаря привела к поражению "Майнца".

В перенесенном матче двадцать шестого тура чемпионата Германии "Аугсбург" победил "Майнц" 2:1.

"Аугсбург", еще недавно балансировавший на грани зоны вылета, оторвался от этого опасного места на шесть очков. "Майнц" (по большому счету) выполнил задачу на сезон - если не произойдет ничего сверхъестественного, прощание с элитой "карнавальщикам" не грозит. Они могут побороться за место в Лиге конференций.

Гости были менее мотивированы. К тому же, "Майнц" неудачно играет на выезде, что и подтвердила эта игра.


На 11-й минуте гости устроили перепасовку в своей штрафной. Вратарь мяч потерял и нарушил правила в борьбе с форвардом. Джеффри Гауэлеу реализовал пенальти 1:0.

А во втором тайме соперники обменялись "швейцарскими голами" (забили игроки сборной Швейцарии).

На 54-й минуте, несмотря на насыщенную оборону, Сильван Видмер вышел один на один 1:1.

Через 2 минуты после подачи углового Рубен Варгас пробил головой 2:1.

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