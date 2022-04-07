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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 10:31

Карим Бензема - четвертый футболист, забивший 80 голов в матчах Лиги чемпионов

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Карим Бензема - четвертый футболист, забивший 80 голов в матчах Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в гостях победил "Челси". Все мячи в ворота лондонцев забил Карим Бензема.

Теперь на счету французского форварда 82 гола в матчах Лиги чемпионов. Больше него забили Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (85).

Карим Бензема стал четвертым футболистом, сделавшим хет-трик в двух подряд матчах Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт Федерации футбольной истории и статистики. Ранее это удавалось Луису Адриано (2014), Лионелю Месси (2016) и Криштиану Роналду (2017).

Карим Бензема стал четвертым игроком, которому удалось в матче Лиги чемпионов забить три мяча в ворота английской команды. Ранее хет-трики в ворота англичан оформили Криштиану Роналду (Реал - Манчестер Юнайтед), Серж Гнабри (Бавария - Тоттенхэм, 2019) и Кристофер Нкунку (Лейпциг - Манчестер Сити, 2021).


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