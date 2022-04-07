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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 07:49

Чемпионат Англии. "Бернли" одержал волевую победу в битве за выживание

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Чемпионат Англии. "Бернли" одержал волевую победу в битве за выживание

В перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Англии "Бернли" одержал волевую победу над "Эвертоном" 3:2.

Матч называли "битвой за выживание" и "дорогой в Чемпионшип", так как команды ведут борьбу за сохранение места в элите, и каждое очко буквально на вес золота. "Эвертон" от "зоны вылета" отделяет 1 очко. "Бернли", несмотря на победу, не смог выбраться из этой зоны, но теперь он всего лишь на 1 очко отстает от "ирисок".

"Бернли" прервал серию из четырех поражений.


На 12-й минуте после подачи углового Натан Коллинз открыл счет 1:0.

В первом тайме Ришарлисон дважды реализовал пенальти 1:2.

На 57-й минуте Тейлор отобрал мяч у бровки поля, прошел по флангу, сместился в штрафную и прострелил. Джей Родригес сравнял счет 2:2.

Победный гол был забит на 85-й минуте. Навес с фланга. Защитник неудачно выбил мяч. Выдра прострелил. Максвел Корне пробил под перекладину.

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