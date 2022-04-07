Евролига. "Маккаби" разгромил "Барселону"
В матче регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в гостях разгромил "Барселону" 104:80.
Обе команды уже вышли в четвертьфинал.
Первую четверть выиграли гости 27:23, как и первую половину матча 57:46. После 30 минут 76:68.
Скотти Вилбекин набрал 20 очков. Джеймс Нуналли - 16.
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