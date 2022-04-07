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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 22:55

Евролига. "Маккаби" разгромил "Барселону"

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Евролига. "Маккаби" разгромил "Барселону"

В матче регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в гостях разгромил "Барселону" 104:80.

Обе команды уже вышли в четвертьфинал.

Первую четверть выиграли гости 27:23, как и первую половину матча 57:46. После 30 минут 76:68.

Скотти Вилбекин набрал 20 очков. Джеймс Нуналли - 16.


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