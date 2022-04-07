Дени Авдия набрал 9 очков в Атланте. Результаты матчей НБА

Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 26 очков и сделал 14 передач. Он сделал "дабл-дабл" во втором матче подряд (и седьмом из последних восьми).

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Все участники плэй-офф и плэй-инн уже известны, но продолжается борьба за распределение мест.

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