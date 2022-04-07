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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 08:36

Дени Авдия набрал 9 очков в Атланте. Результаты матчей НБА

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Дени Авдия набрал 9 очков в Атланте. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Все участники плэй-офф и плэй-инн уже известны, но продолжается борьба за распределение мест.

Детройт Пистонс - Даллас Мэверикс 113:131

Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 26 очков и сделал 14 передач. Он сделал "дабл-дабл" во втором матче подряд (и седьмом из последних восьми).

Нью-Йорк Никс - Бруклин Нетс 98:110


Кевин Дюрант )Бруклин) сделал "трипл-дабл" (32 + 10 подборов + 11 передач).

Атланта Хоукс - Вашингтон Визардс 118:103

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия провел на площадке 33 минуты 32 секунды (9 + 7 подборов + 6 передач).

Чикаго Булз - Бостон Селтикс 94:117

Юта Джаз - Оклахома-Сити Тендер 137:101

Вторую половину матча "джазмены" выиграли 66:43.

Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 113:109

Последнюю четверть гости выиграли со счетом 48:26.

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