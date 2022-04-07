Лига чемпионов. Карим Бензема нокаутировал "Челси"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" в Лондоне обыграл "Челси" 3:1. Все мячи в ворота хозяев забил Карим Бензема.

"Челси" подвела игра в обороне. Комментатор несколько раз подчеркивал, что футбол хороший, но оборона "синих" проваливает матч.

На 21-й минуте Винисиус Джуниор промчался по флангу и навесил. Карим Бензема пробил головой 0:1. Через 3 минуты Модрич направил мяч в штрафную. Французский форвард, которого опекали двое защитников, головой отправил мяч в сетку ворот 0:2.

На 40-й минуте Жоржиньо навесил. Кай Хаверц пробил головой 1:2.

Казалось, интрига вернулась в матч, но на 46-й минуте зрителей ожидала очередная чудовищная ошибка обороны. Голкипер "Челси" вышел почти в центр поля и отдал мяч Рюдигеру. Тот проиграл борьбу Бензема и форвард поразил пустые ворота 1:3.

Во втором тайме хозяева создали несколько голевых моментов, но забить не сумели.