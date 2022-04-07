Лига конференций. Веселый матч в Роттердаме. Вратарь сборной Израиля пропустил три гола

В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций "Фейенорд" сыграл вничью 3:3 с пражской "Славией".

Голландцы вели в счете 1:0 и 3:2.

На 10-й минуте чехи неудачно подали угловой, дав возможность хозяевам провести стремительную атаку. Полполя пробежал Нельсон. Затем он отдал передачу. Луис Синистерра с фланга сместился в штрафную и, несмотря на противодействие двух защитников, точно пробил 1:0.

На 41-й минуте Питер Олайинка продрался к воротам Офира Марсиано и сравнял счет 1:1.

В первой половине второго тайма активнее играли гости. На 67-й минуте Йира Сор вывел "Славию" вперед 1:2.

На 74-й минуте Синистерра прострелил. Маркос Сенеси грудью сбросил мяч в ворота 2:2. На 86-й минуте Оркюн Кокчю точно пробил со штрафного 3:2.

Гости отыгрались на пятой минуте компенсированного времени. После подачи углового отличился Ибрагим Траоре 3:3.