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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 07:31

Лига чемпионов. Сенсационное поражение "Баварии"

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Лига чемпионов. Сенсационное поражение "Баварии"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Вильярреал" неожиданно победил мюнхенскую "Баварию" 1:0.

В предыдущем раунде "Вильярреал" сенсационно оставил за бортом турнира "Ювентус", в первом матче четвертьфинала "желтая подводная лодка" продолжила удивлять фаворитов.

У "Баварии" было большое преимущество, но во втором тайме команда Унаи Эмери могла забить еще два-три гола.

"Вильярреал" забил в первой же атаке. Более того, это был единственный точный удар по воротам "Баварии" за весь матч (попадание в штангу точным ударом не считается). На 8-й минуте Фойт на фланге обменялся передачами с Морено, и прострелил. Дани Парехо пробил. Арно Гроневельд удачно подставил ногу 1:0.


На 41-й минуте хозяева забили второй гол, который был отменен из-за офсайда.

На 53-й минуте после удара Морено мяч сотряс штангу ворот гостей. На 62-й минуте Нойер вышел в центр поля и потерял мяч. Морено пробил с центра поля - мяч пролетел рядом со штангой.

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