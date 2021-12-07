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NEWSru.co.il :: Спорт7 декабря 2021 г., 21:47

Месси и Мбаппе забили по два гола. "Лейпциг" отправился в Лигу Европы

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Месси и Мбаппе забили по два гола. "Лейпциг" отправился в Лигу Европы

ПСЖ и "Манчестер Сити" вышли в плэй-офф Лиги чемпионов. "Лейпциг" победил "Манчестер Сити" и сыграет в Лиге Европы.

Итоговое положение. "Манчестер Сити" 12 очков, ПСЖ 11, "Лейпциг" 7, "Брюгге" 4.

ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия) 4:1

В первые семь минут два мяча забил Килиан Мбаппе. Затем дважды отличился Лионель Месси.

Лейпциг - Манчестер Сити 2:1


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Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
 

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