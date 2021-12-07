Месси и Мбаппе забили по два гола. "Лейпциг" отправился в Лигу Европы
ПСЖ и "Манчестер Сити" вышли в плэй-офф Лиги чемпионов. "Лейпциг" победил "Манчестер Сити" и сыграет в Лиге Европы.
Итоговое положение. "Манчестер Сити" 12 очков, ПСЖ 11, "Лейпциг" 7, "Брюгге" 4.
ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия) 4:1
В первые семь минут два мяча забил Килиан Мбаппе. Затем дважды отличился Лионель Месси.
Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
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// NEWSru.co.il // Спорт // 05 декабря 2021
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