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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 07:33

Команда Андрея Шевченко сыграла вничью. "Милан" победил "Рому"

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Милан - Рома 3:1

Четыре матча двадцатого тура чемпионата Италии не состоялись. "Милан" победил "Рому" 3:1. "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью 1:1.

Сампдория (Генуя) - Кальяри 1:2

Лацио (Рим) - Эмполи 3:3

Гости вели в счете 2:0 и 3:2. Счет на третьей минуте компенсированного времени сравнял Сергей Милинкович-Савич. Римляне могли отыграться и раньше, Но Иммобиле не реализовал пенальти на 87-й минуте.

Специя - Верона 1:2


Сассуоло - Дженоа 1:1

Милан - Рома 3:1

Римляне завершали матч вдевятером. На 74-й минуте вторую желтую карточку получил Рик Карсдорп, в компенсированное время - Джанлука Манчини.

Ювентус (Турин) - Наполи 1:1

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