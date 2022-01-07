Баскетбол. Несколько игроков тель-авивского "Маккаби" сдали положительные тесты
Официальный твиттер тель-авивского "Маккаби" сообщает, что несколько баскетболистов команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Все игроки пройдут дополнительное обследование.
Напомним, все матчи 19-го тура Евролиги, в том числе "Маккаби" - Баскония" были перенесены из-за коронавируса.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
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