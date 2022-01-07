Новогодний сюрприз Раста. Достижение Торнтона. Хет-трики Ларссона и Ландескуга

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игры "Монреаль" - "Торонто" и "Сиэтл" - "Оттава" перенесены. "Питтсбург" разгромил "Филадельфию" 6:2, "Колорадо" - "Виннипег" 7:1. "Даллас" в серии буллитов обыграл "Флориду" 6:5.

Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд 2:3

Баффало Сейбрз - Сан-Хоче Шаркс 2:3

В первом периоде за 4 минуты 57 секунд гости забросили три шайбы.

Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 3:1

На 42-й минуте была ничья 1:1. Победную шайбу забросил Йеспер Братт. На 59-й минуте 20-летний Джек Хьюз поразил пустые ворота.

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 2:6

"Пингвины" выдали две ударные серии. В первом периоде - три гола за 3 минуты 55 секунд, в третьем - три гола за 3 минуты 59 секунд.

По три очка набрали Крис Летанг (0 + 3) и Брайан Раст (2 + 1). В трех матчах 2022 года Раст набрал 11 (7 + 4) очков. Всего в этом сезоне у него 20 очков (9 + 11) в 15 матчах.

Тампа-Бей Лайтнинг - Калгари Флэймз 4:1

Даллас Старз - Флорида Пантерз 6:5 (буллиты)

Хозяева реализовали оба буллита, гости - ни одного.

Джо Торнтон (Флорида) провел 1700-й матч в лиге.

Аризона Койотс - Чикаго Блэк Хоукс 6:4

Три шайбы забросил Йохан Ларссон (Аризона).

Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 7:1

Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс 5:1

Лос-Анджелес Кингз - Нешвилл Прэдейторз 2:4