МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича
МИД Сербии выразил протест послу Австралии Дэниэлу Эмери, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на сербские СМИ.
Государственный секретарь МИДа Неманья Старович выразил надежду на улучшение условий содержания лучшего теннисиста мира.
"У сербской общественности есть точное впечатление, что Новак Джокович – это жертва политической игры и его заманили в Австралию, чтобы унизить. Джокович не является преступником, террористом или нелегальным мигрантом, но именно так с ним обращались власти Австралии, и это вызывает понятное возмущение его поклонников и граждан Сербии", - говорится в заявлении госсекретаря.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича
Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
Новак Джокович изолирован в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой и прививками
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи