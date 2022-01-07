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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 11:18

МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича

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МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича

МИД Сербии выразил протест послу Австралии Дэниэлу Эмери, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на сербские СМИ.

Государственный секретарь МИДа Неманья Старович выразил надежду на улучшение условий содержания лучшего теннисиста мира.

"У сербской общественности есть точное впечатление, что Новак Джокович – это жертва политической игры и его заманили в Австралию, чтобы унизить. Джокович не является преступником, террористом или нелегальным мигрантом, но именно так с ним обращались власти Австралии, и это вызывает понятное возмущение его поклонников и граждан Сербии", - говорится в заявлении госсекретаря.


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