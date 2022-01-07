Евролига. Матч "Зенит" - АСВЕЛ перенесен
Официальный твиттер "Зенита" сообщает, что матч Евролиги "Зенит" - АСВЕЛ, который должен был состояться 11 января, перенесен.
Питерский клуб подал заявку на перенос в связи с заболеванием игроками команды коронавирусом.
Напомним, все матчи 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги были перенесены.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
Баскетбол. Несколько игроков тель-авивского "Маккаби" сдали положительные тесты
Баскетбол. Несколько игроков тель-авивского "Маккаби" сдали положительные тесты
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
Закончился групповой этап Лиги чемпионов. "Апоэль" победил в многострадальном матче
Закончился групповой этап Лиги чемпионов. "Апоэль" победил в многострадальном матче