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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 20:25

Евролига. Матч "Зенит" - АСВЕЛ перенесен

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Евролига. Матч "Зенит" - АСВЕЛ перенесен

Официальный твиттер "Зенита" сообщает, что матч Евролиги "Зенит" - АСВЕЛ, который должен был состояться 11 января, перенесен.

Питерский клуб подал заявку на перенос в связи с заболеванием игроками команды коронавирусом.

Напомним, все матчи 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги были перенесены.

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