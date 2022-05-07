Сенсация чемпионата Англии. "Чайки разгромили "Манчестер Юнайтед"

В матче тридцать шестого тура чемпионата Англии "Брайтон энд Хоув" разгромил "Манчестер Юнайтед" 4:0. Два последних матча "чайки" выиграли с общим счетом 7:0.

Команда Грэма Поттера поднялась на девятое место и подтвердила репутацию "грозы авторитетов".

На 15-й минуте Мойзес Кайседо метров с 25 пробил в нижний угол 1:0.

На 49-й минуте потерялись защитники "красных дьяволов". Прострел вдоль ворот. Троссар не стал бить - угол очень острый, а сделал скидку. Бывший защитник молодежного состава "Барселоны" Марк Кукурелья пробил в ближнюю "девятку" 2:0.

На 57-й минуте голкипер хозяев сделал длинный пас вперед. Кукурелья прорвался по флангу и сделал пас. Троссар направил мяч в штрафную. Паскаль Гросс ушел от защитника и отправил мяч в дальний нижний угол 3:0. Через три минуты Уэлбек выскочил один на один и перебросил мяч через вратаря. Защитник успел выбить мяч, но попал в Леандро Троссара и мяч оказался в сетке 4:0.

Через несколько минут мяч после удара Мак Аллистера попал в штангу ворот гостей. В концовке матча "чайки" упустили" еще несколько голевых моментов.