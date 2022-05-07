Чемпионат Германии. "Арминия" почти вылетела. Решающим стал гол в свои ворота
В стартовом матче тридцать третьего тура чемпионата Германии "Бохум" победил "Арминию" 2:1. Команда из Билефельда сохраняет незначительные шансы на спасение, хотя, скорее всего, покинет элитный дивизион по итогам сезона.
На 21-й минуте Пантович навесил. Себастьян Польтер пробил головой. Вратарь "Арминии" парировал мяч, который уже пересек линию ворот 1:0.
На 35-й минуте после навеса со штрафного Юрген Нильссон ударом головой сравнял счет 1:1.
В концовке второго тайма хозяева создали два голевых момента. На 89-й минуте был забит победный гол. Цоллер вышел один на один. Голкипер мяч парировал. Мяч попал в американского защитника гостей Джорджа Белло и отлетел в сетку 2:1.
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