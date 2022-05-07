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NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 09:01

Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба

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Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба

На официальном сайте "Челси" опубликовано заявление, в котором говорится, что достигнуто соглашение о продаже клуба группе инвесторов.

В группу инвесторов входят Тодд Боли, Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс.

В заявлении говорится, что 2.5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании. На перевод средств с этого счета потребуется разрешение правительства Великобритании.

Сделка должна быть завершена до конца мая.


В британских СМИ появились сообщения, что "Челси" могут не допустить до выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, если новый владелец не появится до 8 июня.

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