Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба
На официальном сайте "Челси" опубликовано заявление, в котором говорится, что достигнуто соглашение о продаже клуба группе инвесторов.
В группу инвесторов входят Тодд Боли, Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс.
В заявлении говорится, что 2.5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании. На перевод средств с этого счета потребуется разрешение правительства Великобритании.
Сделка должна быть завершена до конца мая.
В британских СМИ появились сообщения, что "Челси" могут не допустить до выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, если новый владелец не появится до 8 июня.
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