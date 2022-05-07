"Интер" вышел в лидеры. "Ювентус" проиграл аутсайдеру

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Италии. "Интер" победил "Эмполи" 4:2 и вышел на первое место (отрыв от "Милана" 1 очко).

Интер (Милан) - Эмполи 4:2

На 40-й минуте гости вели в счете 2:0.

Дженоа - Ювентус (Турин) 2:1

Чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений в элите, генуэзцам была нужна только победа.

На 48-й минуте Паоло Дибала из полукруга перед штрафной пробил в дальний нижний угол 0:1.

На 85-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота хозяев.

На 87- й минуте Альберт Гудмундссон вышел один на один 1:1. На шестой минуте компенсированного времени бывший защитник "Ювентуса" Доменико Кришито реализовал пенальти 2:1.