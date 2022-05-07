Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 09:30

"Интер" вышел в лидеры. "Ювентус" проиграл аутсайдеру

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Интер - Эмполи. Гол Алексиса Санчеса

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Италии. "Интер" победил "Эмполи" 4:2 и вышел на первое место (отрыв от "Милана" 1 очко).

Интер (Милан) - Эмполи 4:2

На 40-й минуте гости вели в счете 2:0.

Дженоа - Ювентус (Турин) 2:1

Чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений в элите, генуэзцам была нужна только победа.


На 48-й минуте Паоло Дибала из полукруга перед штрафной пробил в дальний нижний угол 0:1.

На 85-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота хозяев.

На 87- й минуте Альберт Гудмундссон вышел один на один 1:1. На шестой минуте компенсированного времени бывший защитник "Ювентуса" Доменико Кришито реализовал пенальти 2:1.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
Чемпионат Германии. "Арминия" почти вылетела. Решающим стал гол в свои ворота
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
Чемпионат Франции. Дубль Чуамени принес "Монако" победу
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
Скандал с неправильной регистрацией игрока. Чилийцы просят у ФИФА место Эквадора на чемпионате мира

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:51 Дзюдо. Саид Моллаи будет выступать за сборную Азербайджана
10:39 Чемпионат Италии. "Лечче" и "Кремонезе" вернулись в Серию А
10:25 UFC. Чемпион "не уложился в вес" и потеряет титул
10:09 Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" проиграл аутсайдеру
09:47 НБА. "Даллас" и "Филадельфия" одержали первые победы в сериях
09:30 "Интер" вышел в лидеры. "Ювентус" проиграл аутсайдеру
09:01 Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба
08:44 Чемпионат Германии. "Арминия" почти вылетела. Решающим стал гол в свои ворота
08:12 Bellator. Райан Бейдер защитил чемпионский пояс, победив Чейка Конго
07:55 Чемпионат Франции. Дубль Чуамени принес "Монако" победу
Загрузка...