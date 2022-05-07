Апелляция Федерации гандбола России отклонена
Апелляционный суд Европейской федерации гандбола отклонил апелляцию Федерации гандбола России, сообщает ТАСС.
Агентство приводит заявление Европейкой федерации гандбола?: "Апелляционный суд EHF подтвердил предварительные меры, принятые судом EHF, и отклонил ходатайства Федерации гандбола России и клуба ЦСКА о приостановлении действия решения исполкома EHF на время рассмотрения дела. Решение исполкома EHF остается в силе, а Федерация гандбола России и ее представители по-прежнему отстранены от участия во всех мероприятиях EHF"
Европейская федерация гандбола 28 февраля на неопределенный срок отстранила клубы и сборные России и Беларуси..
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