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NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 18:05

Апелляция Федерации гандбола России отклонена

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Апелляция Федерации гандбола России отклонена

Апелляционный суд Европейской федерации гандбола отклонил апелляцию Федерации гандбола России, сообщает ТАСС.

Агентство приводит заявление Европейкой федерации гандбола?: "Апелляционный суд EHF подтвердил предварительные меры, принятые судом EHF, и отклонил ходатайства Федерации гандбола России и клуба ЦСКА о приостановлении действия решения исполкома EHF на время рассмотрения дела. Решение исполкома EHF остается в силе, а Федерация гандбола России и ее представители по-прежнему отстранены от участия во всех мероприятиях EHF"

Европейская федерация гандбола 28 февраля на неопределенный срок отстранила клубы и сборные России и Беларуси..


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