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NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 10:39

Чемпионат Италии. "Лечче" и "Кремонезе" вернулись в Серию А

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Чемпионат Италии. "Лечче" и "Кремонезе" вернулись в Серию А

Завершился регулярный сезон в Серии В (второй дивизион итальянского футбола). Напрямую в элитный дивизион вышли "Лечче" и "Кремонезе".

"Лечче" вылетел из Серии А в 2020 году, "Кремонезе" - в 1996.

За последнюю путевку в элиту будут вести борьбу команды, занявшие с третьего по восьмое места: "Пиза", "Монца", "Брешия", "Асколи", "Беневенто" и "Перуджа".

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