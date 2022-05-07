Чемпионат Италии. "Лечче" и "Кремонезе" вернулись в Серию А
Завершился регулярный сезон в Серии В (второй дивизион итальянского футбола). Напрямую в элитный дивизион вышли "Лечче" и "Кремонезе".
"Лечче" вылетел из Серии А в 2020 году, "Кремонезе" - в 1996.
За последнюю путевку в элиту будут вести борьбу команды, занявшие с третьего по восьмое места: "Пиза", "Монца", "Брешия", "Асколи", "Беневенто" и "Перуджа".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба
Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
Чемпионат Германии. "Арминия" почти вылетела. Решающим стал гол в свои ворота
Чемпионат Германии. "Арминия" почти вылетела. Решающим стал гол в свои ворота