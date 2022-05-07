Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" проиграл аутсайдеру

В матче тридцать пятого тура чемпионата Испании "Леванте" победил "Реал Сосьедад" 2:1. Победа была неожиданной. Баски ведут борьбу за попадание в еврокубки,. Валенсийцам даже победа не помогла выбраться из зоны вылета.

Хосе Луис Моралес, который проводил за "Леванте" 250-й матч в Примиеро , в первом тайме упустил несколько голевых моментов. Он дважды выходил один на один.

Гости также могли несколько раз забить. Мяч после удара Исака попал в перекладину на 39-й минуте.

На 53-й минуте Хорхе Мирамон метров с 15 послал мяч в дальний нижний угол 1:1.

На 66-й минуте мяч после удара Исака попал в перекладину. Андони Горосабель мяч подхватил и навесил. Давид Силва ударом головой сравнял счет 1:1.

На 90-й минуте бывший полузащитник молодежного состава мадридского "Реала" Гонсало Мелеро реализовал пенальти 2:1.