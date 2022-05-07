Чемпионат Франции. Дубль Чуамени принес "Монако" победу
В матче тридцать шестого тура чемпионата Франции "Монако" в гостях победил "Лилль" 2:1. Монегаски занимают второе место, набрав 65 очков (столько же у "Марселя").
На 43-й минуте Орельен Чуамени из полукруга перед штрафной нанес идеальный удар в нижний угол 0:1.
На 69-й минуте Бамба догнал мяч на фланге и сбросил в центр. Бывший полузащитник молодежного состава "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес "качнул" двух защитников и нанес обводящий удар 1:1.
На 75-й минуте Чуамени нанес удар издали 1:2.
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