Чемпионат Франции. Дубль Чуамени принес "Монако" победу

В матче тридцать шестого тура чемпионата Франции "Монако" в гостях победил "Лилль" 2:1. Монегаски занимают второе место, набрав 65 очков (столько же у "Марселя").

На 43-й минуте Орельен Чуамени из полукруга перед штрафной нанес идеальный удар в нижний угол 0:1.

На 69-й минуте Бамба догнал мяч на фланге и сбросил в центр. Бывший полузащитник молодежного состава "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес "качнул" двух защитников и нанес обводящий удар 1:1.

На 75-й минуте Чуамени нанес удар издали 1:2.