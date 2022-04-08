Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 18:08

Скандал после матча Лиги конференций. Римляне обвинили наставника норвежцев в нападении на тренера "Ромы"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Буде-Глимт - Рома

После матча Лиги конференций, в котором "Буде-Глимт" победил "Рому" 2:1, капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини (автор гола в ворота хозяев) в интервью Sky Italia сказал, что тренер норвежцев Кнутсен после матча напал на тренера вратарей римского клуба Нуну Сантуша.

По словам футболиста, наставник норвежцев сначала оскорбил Сантуша, а затем напал на него.


"Это неприятный поступок, несовместимый с фэйр-плэй", - сказал капитан римлян.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 апреля 2022
Чемпионат Италии. Великолепный гол Джовинко в Серии С
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 апреля 2022
Лига конференций. Норвежцы победили "волков" Моуриньо.
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 апреля 2022
Лига Европы. "Барселона" не смогла победить в Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 апреля 2022
Лига конференций. Веселый матч в Роттердаме. Вратарь сборной Израиля пропустил три гола

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:21 Жертвой теракта в Тель-Авиве стал известный израильский спортсмен и тренер
19:05 Чемпионат мира по фехтованию. Результаты израильтян
18:08 Скандал после матча Лиги конференций. Римляне обвинили наставника норвежцев в нападении на тренера "Ромы"
15:35 Чемпионат мира по хоккею. Белорусы помогли сборной ОАЭ стать победителем дивизиона 3 А
14:58 Чемпионат Италии. Великолепный гол Джовинко в Серии С
14:39 Капитан сборной Украины: "Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов"
12:27 Женская волейбольная Лига наций. Сборную России заменят болгарки
12:05 Плавание. Состав сборной Израиля на турнире в Швеции
08:09 "Трипл-дабл" Сиакама. 49 очков Эдвардса. Поражение "Лейкерс"
07:07 Лига конференций. Норвежцы победили "волков" Моуриньо.
Загрузка...