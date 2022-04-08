Скандал после матча Лиги конференций. Римляне обвинили наставника норвежцев в нападении на тренера "Ромы"
После матча Лиги конференций, в котором "Буде-Глимт" победил "Рому" 2:1, капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини (автор гола в ворота хозяев) в интервью Sky Italia сказал, что тренер норвежцев Кнутсен после матча напал на тренера вратарей римского клуба Нуну Сантуша.
По словам футболиста, наставник норвежцев сначала оскорбил Сантуша, а затем напал на него.
"Это неприятный поступок, несовместимый с фэйр-плэй", - сказал капитан римлян.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 апреля 2022
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