Скандал после матча Лиги конференций. Римляне обвинили наставника норвежцев в нападении на тренера "Ромы"

После матча Лиги конференций, в котором "Буде-Глимт" победил "Рому" 2:1, капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини (автор гола в ворота хозяев) в интервью Sky Italia сказал, что тренер норвежцев Кнутсен после матча напал на тренера вратарей римского клуба Нуну Сантуша.

По словам футболиста, наставник норвежцев сначала оскорбил Сантуша, а затем напал на него.

"Это неприятный поступок, несовместимый с фэйр-плэй", - сказал капитан римлян.