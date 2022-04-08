Лига конференций. Норвежцы победили "волков" Моуриньо.
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций. "Буде/ Глимт" одержал волевую победу над "Ромой" 2:1.
Буде/ Глимт (Норвегия) - Рома (Италия) 2:1
Проиграв первый тайм, норвежцы сумели победить. Победный гол был забит на 89-й минуте.
Марсель (Франция) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:1
Лестер (Англия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 0:0
Израильский форвард Эран Заави вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 59-й минуте.
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