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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 07:07

Лига конференций. Норвежцы победили "волков" Моуриньо.

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Лестер (Англия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 0:0<

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций. "Буде/ Глимт" одержал волевую победу над "Ромой" 2:1.

Буде/ Глимт (Норвегия) - Рома (Италия) 2:1

Проиграв первый тайм, норвежцы сумели победить. Победный гол был забит на 89-й минуте.

Марсель (Франция) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:1


Лестер (Англия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 0:0

Израильский форвард Эран Заави вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 59-й минуте.

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