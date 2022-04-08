Лига Европы. "Барселона" не смогла победить в Германии
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Барселона" в гостях не смогла обыграть "Айнтрахт" 1:1.
Айнтрахт (Франкфрт, Германия) - Барселона (Испания) 1:1
На 48-й минуте хозяева подали угловой. Защитники неудачно вынесли мяч. Арендованный у дортмундской "Боруссии" Ансгар Кнауфф нанес удар из полукруга перед штрафной 1:0.
На 66-й минуте Ферран Торрес сравнял счет.
На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тута получил вторую желтую карточку.
Вест Хэм (Лондон, Англия) - Лион (Франция) 1:1
На последних секундах первого тайма "молотобойцы" остались в меньшинстве. Был удален Аарон Крессуэлл.
Спортинг (Брага, Португалия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:0
Победный гол на 40-й минуте забил бывший форвард молодежного состава "Барселоны" Абель Руис.
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