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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 06:47

Лига Европы. "Барселона" не смогла победить в Германии

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Айнтрахт - Барселона. Ферран Торрес сравнивает счет

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Барселона" в гостях не смогла обыграть "Айнтрахт" 1:1.

Айнтрахт (Франкфрт, Германия) - Барселона (Испания) 1:1

На 48-й минуте хозяева подали угловой. Защитники неудачно вынесли мяч. Арендованный у дортмундской "Боруссии" Ансгар Кнауфф нанес удар из полукруга перед штрафной 1:0.

На 66-й минуте Ферран Торрес сравнял счет.


На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тута получил вторую желтую карточку.

Вест Хэм (Лондон, Англия) - Лион (Франция) 1:1

На последних секундах первого тайма "молотобойцы" остались в меньшинстве. Был удален Аарон Крессуэлл.

Спортинг (Брага, Португалия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:0

Победный гол на 40-й минуте забил бывший форвард молодежного состава "Барселоны" Абель Руис.

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