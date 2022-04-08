"Трипл-дабл" Сиакама. 49 очков Эдвардса. Поражение "Лейкерс"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" проиграл "Миннесоте" 121:127. "Голден Стэйт" победил "Лейкерс" 128:112.
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 128:101
Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 127:121
Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 119:114
Форвард "Торонто" Паскаль Сиакам совершил "трипл-дбл" (37 + 11 подборов + 12 передач).
Миннесота Тимбервулвз - Сан-Антонио Сперз 127:121
Лидер "волков" Энтни Эдвардс набрал 49 очков.
Нью-Орлеан Пеликанз - Портланд Трйэл Блэйзерс 12:94
Денвер Наггетс - Мемфис Гризлиз 122:109
Никола Йокич (Денвер) набрал 35 очков и сделал 16 подборов.
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 128:112
Защитник "Лейкерс" Тален Хортон-Такен набрал 40 очков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 апреля 2022
Дени Авдия набрал 9 очков в Атланте. Результаты матчей НБА
Дени Авдия набрал 9 очков в Атланте. Результаты матчей НБА