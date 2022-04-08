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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 08:09

"Трипл-дабл" Сиакама. 49 очков Эдвардса. Поражение "Лейкерс"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 128:101

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" проиграл "Миннесоте" 121:127. "Голден Стэйт" победил "Лейкерс" 128:112.

Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 128:101

Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 127:121

Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 119:114

Форвард "Торонто" Паскаль Сиакам совершил "трипл-дбл" (37 + 11 подборов + 12 передач).


Миннесота Тимбервулвз - Сан-Антонио Сперз 127:121

Лидер "волков" Энтни Эдвардс набрал 49 очков.

Нью-Орлеан Пеликанз - Портланд Трйэл Блэйзерс 12:94

Денвер Наггетс - Мемфис Гризлиз 122:109

Никола Йокич (Денвер) набрал 35 очков и сделал 16 подборов.

Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 128:112

Защитник "Лейкерс" Тален Хортон-Такен набрал 40 очков.

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